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Проведенные расчеты (max 50000 url):
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 10.03.1974 (женщина), от: 22.10.2024 (01:59:03)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 20.09.2004 (мужчина) и 27.05.2001 (женщина), от: 22.10.2024 (01:59:22)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 20.09.1997 (женщина), от: 22.10.2024 (01:59:31)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 24.03.1991 (женщина), от: 22.10.2024 (01:59:38)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 07.08.1962 (женщина), от: 22.10.2024 (01:59:42)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 27.08.2009 (мужчина) и 22.05.2008 (женщина), от: 22.10.2024 (02:00:12)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 07.02.1999 (мужчина), от: 22.10.2024 (02:00:15)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 05.11.1982 (женщина), от: 22.10.2024 (02:00:25)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 02.10.1999 (мужчина) и 21.01.2005 (женщина), от: 22.10.2024 (02:01:12)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 23.10.2007 (мужчина) и 21.11.2009 (женщина), от: 22.10.2024 (02:01:12)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 28.11.1986 (мужчина) и 05.10.1978 (женщина), от: 22.10.2024 (02:01:18)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 19.04.2019 (женщина), от: 22.10.2024 (02:01:22)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 11.04.1983 (женщина), от: 22.10.2024 (02:01:29)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 21.01.2005 (женщина), от: 22.10.2024 (02:01:29)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 11.03.1996 (женщина), от: 22.10.2024 (02:01:49)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 05.12.2005 (мужчина) и 25.08.1998 (женщина), от: 22.10.2024 (02:02:06)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 21.10.2024 (мужчина) и 21.10.2024 (женщина), от: 22.10.2024 (02:02:50)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 01.06.2004 (мужчина) и 25.02.2008 (женщина), от: 22.10.2024 (02:03:21)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 27.02.2008 (женщина), от: 22.10.2024 (02:04:04)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 20.02.1122 (женщина), от: 22.10.2024 (02:04:12)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 06.02.1984 (женщина), от: 22.10.2024 (02:04:13)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 29.10.2003 (женщина), от: 22.10.2024 (02:04:20)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 31.01.1999 (женщина), от: 22.10.2024 (02:04:22)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 09.11.2002 (мужчина) и 08.02.2002 (женщина), от: 22.10.2024 (02:04:31)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 24.12.1954 (женщина), от: 22.10.2024 (02:04:31)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 18.05.1985 (женщина), от: 22.10.2024 (02:05:02)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 04.10.1996 (мужчина) и 04.09.1997 (женщина), от: 22.10.2024 (02:05:07)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 22.11.1987 (женщина), от: 22.10.2024 (02:05:33)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 07.03.1972 (женщина), от: 22.10.2024 (02:06:10)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 29.09.1971 (женщина), от: 22.10.2024 (02:06:31)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 11.09.1983 (женщина), от: 22.10.2024 (02:07:24)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 06.10.1966 (женщина), от: 22.10.2024 (02:07:27)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 11.07.2011 (женщина), от: 22.10.2024 (02:07:43)
- Расчет и расшифровка детской Матрицы Судьбы для (ребенок) и (родитель), от: 22.10.2024 (02:07:44)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 30.12.1995 (мужчина) и 17.01.2004 (женщина), от: 22.10.2024 (02:07:50)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 03.03.1992 (мужчина) и 20.04.1996 (женщина), от: 22.10.2024 (02:07:55)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 31.03.2003 (мужчина) и 16.05.2006 (женщина), от: 22.10.2024 (02:08:32)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 07.10.2004 (женщина), от: 22.10.2024 (02:08:36)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 29.01.2961 (женщина), от: 22.10.2024 (02:08:51)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 14.11.2019 (женщина), от: 22.10.2024 (02:08:55)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 15.01.1982 (мужчина) и 31.01.1987 (женщина), от: 22.10.2024 (02:09:10)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 20.05.1966 (женщина), от: 22.10.2024 (02:09:11)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 16.03.1929 (женщина), от: 22.10.2024 (02:09:15)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 01.09.2013 (женщина), от: 22.10.2024 (02:09:32)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 12.07.2004 (мужчина) и 15.07.2005 (женщина), от: 22.10.2024 (02:09:35)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 27.09.1997 (мужчина) и 12.10.2001 (женщина), от: 22.10.2024 (02:09:38)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 10.11.1990 (мужчина) и 24.03.1991 (женщина), от: 22.10.2024 (02:10:07)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 27.01.2003 (женщина), от: 22.10.2024 (02:10:17)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 30.12.2001 (женщина), от: 22.10.2024 (02:11:00)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 03.02.2001 (мужчина) и 02.08.2003 (женщина), от: 22.10.2024 (02:11:02)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 04.08.1948 (женщина), от: 22.10.2024 (02:11:20)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 23.10.2018 (женщина), от: 22.10.2024 (02:11:31)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 22.09.2000 (женщина), от: 22.10.2024 (02:11:34)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 08.07.2018 (женщина), от: 22.10.2024 (02:12:11)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 17.11.1994 (мужчина) и 20.04.1996 (женщина), от: 22.10.2024 (02:13:22)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 18.10.1961 (женщина), от: 22.10.2024 (02:13:51)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 04.07.2005 (мужчина), от: 22.10.2024 (02:14:13)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 05.05.1962 (женщина), от: 22.10.2024 (02:14:43)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 08.05.1988 (мужчина) и 02.04.1994 (женщина), от: 22.10.2024 (02:15:23)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 19.01.2006 (мужчина) и 25.09.2007 (женщина), от: 22.10.2024 (02:15:29)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 03.02.2007 (женщина), от: 22.10.2024 (02:16:38)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 11.04.1984 (мужчина) и 16.08.1982 (женщина), от: 22.10.2024 (02:16:54)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 21.10.2024 (женщина), от: 22.10.2024 (02:16:56)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 30.09.2005 (женщина), от: 22.10.2024 (02:18:04)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 15.10.1998 (женщина), от: 22.10.2024 (02:18:17)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 21.09.2008 (мужчина) и 10.09.2008 (женщина), от: 22.10.2024 (02:18:45)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 16.07.2003 (женщина), от: 22.10.2024 (02:18:46)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 03.03.1989 (женщина), от: 22.10.2024 (02:19:02)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 15.11.1977 (женщина), от: 22.10.2024 (02:19:21)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 20.10.1997 (женщина), от: 22.10.2024 (02:20:02)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 03.02.1964 (женщина), от: 22.10.2024 (02:20:16)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 03.01.1988 (женщина), от: 22.10.2024 (02:20:33)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 17.01.2203 (женщина), от: 22.10.2024 (02:20:37)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 12.06.1975 (мужчина), от: 22.10.2024 (02:20:44)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 29.10.1983 (женщина), от: 22.10.2024 (02:21:24)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 19.03.1969 (женщина), от: 22.10.2024 (02:21:37)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 11.12.1991 (мужчина) и 02.02.1974 (женщина), от: 22.10.2024 (02:22:06)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 16.04.1980 (женщина), от: 22.10.2024 (02:22:07)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 11.01.2006 (мужчина) и 10.02.2006 (женщина), от: 22.10.2024 (02:22:34)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 29.06.1974 (женщина), от: 22.10.2024 (02:22:45)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 26.07.2011 (мужчина) и 24.01.2012 (женщина), от: 22.10.2024 (02:22:51)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 15.04.1994 (мужчина) и 15.08.1999 (женщина), от: 22.10.2024 (02:22:53)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 29.08.1958 (мужчина) и 15.11.2007 (женщина), от: 22.10.2024 (02:23:18)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 15.11.2007 (женщина), от: 22.10.2024 (02:23:31)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 28.03.1977 (мужчина) и 17.10.1984 (женщина), от: 22.10.2024 (02:23:44)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 05.12.1994 (женщина), от: 22.10.2024 (02:23:56)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 01.06.1998 (мужчина) и 11.03.2002 (женщина), от: 22.10.2024 (02:24:11)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 10.06.1972 (женщина), от: 22.10.2024 (02:24:11)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 09.05.2010 (женщина), от: 22.10.2024 (02:24:16)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 22.10.2013 (женщина), от: 22.10.2024 (02:24:33)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 17.11.2000 (женщина), от: 22.10.2024 (02:24:59)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 10.01.1984 (женщина), от: 22.10.2024 (02:25:36)
- Расчет и расшифровка Матрицы совместимости для: 01.04.2000 (мужчина) и 02.04.2004 (женщина), от: 22.10.2024 (02:25:49)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 09.03.2000 (женщина), от: 22.10.2024 (02:26:36)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 20.01.1985 (женщина), от: 22.10.2024 (02:26:53)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 03.06.1963 (женщина), от: 22.10.2024 (02:27:33)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 22.03.1959 (женщина), от: 22.10.2024 (02:28:33)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 19.09.2022 (женщина), от: 22.10.2024 (02:28:38)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 24.07.2024 (женщина), от: 22.10.2024 (02:28:47)
- Расчет и расшифровка персональной Матрицы Судьбы для 06.11.1975 (женщина), от: 22.10.2024 (02:28:59)
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- (2) Жрица в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (3) Императрица в Таро: энергия императрицы, хозяйки
- (3) Императрица в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (4) Император в Таро: энергия императора, хозяина
- (4) Император в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (5) Учитель в Таро: энергия учителя, ученика
- (5) Учитель в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (6) Влюбленные в Таро: энергия любви и отношений
- (6) Влюбленные в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (7) Колесница в Таро: энергия воина, победителя, движения вперед
- (7) Колесница в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (8) Справедливость в Таро: энергия космической справедливости
- (8) Справедливость в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (9) Отшельник в Таро: энергия мудреца, отшельника
- (9) Отшельник в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (10) Колесо фортуны в Таро: энергия фортуны, удачи
- (10) Колесо Фортуны в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (11) Сила в Таро: энергия силы и потенциала
- (11) Сила в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (12) Повешенный в Таро: энергия нового видения и служения людям
- (12) Повешенный в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (13) Смерть в Таро: энергия жизни и смерти, трансформация
- (13) Смерть в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (14) Умеренность в Таро: энергия искусства и зрелой души
- (14) Умеренность в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (15) Дьявол в Таро: энергия проявления, искушения и темного ангела
- (15) Дьявол в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- Музыка для медитации "Ветер пустыни".
- (16) Башня в Таро: энергия духовного преображения
- (16) Башня в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (17) Звезда в Таро: энергия звезды
- (17) Звезда в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (18) Луна в Таро: энергия магии, луны и освобождение от страхов
- (18) Луна в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (19) Солнце в Таро: энергия солнца и процветания
- (19) Солнце в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (20) Суд в Таро: энергия яснознания и связи с родом
- (20) Суд в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (21) Мир в Таро: энергия мира и миротворца
- (21) Мир в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
- (22) Шут в Таро: энергия высшей духовной свободы
- (22) Шут в Матрице Судьбы: как вывести энергию в плюс
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