Рассчитать персональную Матрицу судьбы
Вы можете бесплатно рассчитать персональную Матрицу судьбы, для этого нужно указать имя, дату рождения и пол.
Расчет и расшифровка персональной Матрицы судьбы может рассказать:
- Потенциал человека, сильные и слабые стороны личности;
- Таланты от рода и Борга, психологический портрет человека;
- Предрасположенности к заболеваниям по чакрам;
- Финансы, денежный потенциал, сфера деятельности;
- Отношения, особенности взаимоотношений;
- Сексуальность и харизма;
- Взаимоотношения с родителями и детьми;
- Кармические задачи/уроки вашего прошлого воплощения;
- Родовые программы мужского и женского рода, обиды на родителей;
- Личное, социальное и духовное предназначение;
- Руководство, какие качества следует развивать;
- Прогноз на текущий период и следующий год жизни.
Что входит в расшифровку персональной Матрицы судьбы:
Личные качества
«Личные качества» в Матрице Судьбы представляет собой совокупность качеств, которые мы получаем при рождении, но они могут изменяться со временем из-за влияния жизненных обстоятельств. Мы можем увидеть, как жизнь влияет на нас, сравнивая эти качества в точке «А» (рождение) и точке «Б» (настоящее время), и понимать, насколько мы использовали наш потенциал, реализовали наши таланты, почему мы не достигаем наших целей и почему мы чувствуем усталость и неуверенность в себе.
Таланты
«Таланты» представляет собой энергии, которые указывают на природные таланты от Бога (энергии линии неба), таланты от отца (энергии на линии мужского рода) и таланты от матери (энергии на линии женского рода). Путем изучения своих талантов через Матрицу Судьбы, можно определить, к какой сфере или навыку вы склонны с рождения, например, к танцам, цифрам, буквам, медицине, пению, спорту и т.д.
Предназначение
В Матрице судьбы существуют три предназначения:
- Первое предназначение (от 20 до 40 лет) — это время для поиска своего пути, объединения мужской и женской энергии, развития отношений, способностей и навыков. Это не обязательно связано с профессиональной деятельностью, а скорее с качествами личности.
- Второе предназначение (от 40 до 60 лет) — это время для социализации, формирования социальной и родовой системы, достижения признания в обществе и определения задач по отношению к другим людям и обществу в целом.
- Третье предназначение (после 60 лет) — это время для духовного развития, которое дается человеку как награда за выполнение первых двух предназначений.
Деньги
«Деньги» в Матрице судьбы находится на линии благополучия и материальных вещей, линия земли. Анализируя свои «Таланты» и их соответствие направлению деятельности, можно определить работу, которая не только приносит доход, но и приносит удовольствие.
Расшифровка энергии «Деньги» позволяет определить:
- куда направить свои усилия, чтобы достичь успеха;
- какие факторы важны для успешной деятельности;
- куда уходят деньги и как это можно изменить;
- что мешает финансовому потоку и как это исправить.
Программы
В Матрице судьбы есть различные комбинации энергий, которые называются «Программами». Они могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на жизнь человека. Некоторые из этих программ могут представлять собой вызовы, но прохождение через них может привести к новым возможностям. При расчете и анализе Матрицы Судьбы можно определить, какие программы есть, их сильные стороны, возможные проблемы и рекомендации для того, чтобы достичь положительных результатов.
Сексуальность
В Матрице судьбы, «Сексуальность» представляет собой комбинацию из трех центральных энергий, которые могут дать представление о предпочтениях, харизме и отношениях с партнером. Кроме того, анализ этих энергий может указать на возможные проблемы и трудности в общении с противоположным полом. Это может помочь лучше понять себя и своего партнера, а также создать более здоровые и удовлетворительные отношения.
Прошлая жизнь (Кармический хвост)
Описание «Кармического хвоста» и понимание прошлой жизни — это важное знание для того, чтобы соблюдать правила и находить нужное направление в жизни. При рождении энергии находятся в минусе, и понимание минусовых проявлений энергий, правил, помогут нам пройти через важные уроки жизни.
Изучив описание «Прошлая жизнь», можно узнать, какой «Кармический долг» мы имеем, какие уроки мы должны пройти в настоящей жизни и как правильно выводить энергии в плюс. Это поможет нам понять наши сильные и слабые стороны, а также стать лучше и более сбалансированным человеком.
Родители
Родители — это наши истоки, которые подобны корням дерева, обеспечивающим нас жизненной энергией и мудростью. Поэтому необходимо уважать, сохранять и укреплять связь с ними, а не нарушать ее.
Понимание энергетической динамики отношений между родителями и детьми может помочь не только укрепить связь с родителями, но и улучшить отношения с младшим поколением. Анализируя энергии мужского и женского рода, можно расшифровать кармические программы, понять причины обид на родителей и научиться общаться с ними с уважением и пониманием.
Дети
Дети — это источник роста и движения в жизни, они могут стимулировать и запускать процессы личностного развития. Однако, отсутствие детей не означает отсутствие роста и движения.
Родители могут иногда испытывать трудности в воспитании своих детей, и понимание энергий из зоны «Детско-родительских» отношений может помочь им в выборе правильного направления и способов воспитания. Это также может помочь им лучше понимать свое отношение к детям, роль, которую дети играют в их жизни, и как наилучшим образом относиться к ребенку.
Отношения
Отношения между людьми являются неотъемлемой частью нашей жизни и взаимодействия между людьми необходимы для нашего благополучия. Мы зависим друг от друга и нуждаемся во взаимодействии.
Изучение энергий, отвечающих за отношения с партнером в Матрице судьбы, может помочь в понимании того, кто будет подходить вам наилучшим образом. Это может помочь в установлении взаимопонимания, снижении конфликтов, восстановлении романтического настроя, поиске общих интересов в отношениях, а также в научении любить и открытии своего сердца.
Здоровье
В диаграмме «Таблица здоровья» представлена сводная информация об энергиях, связанных с чакрами. Она отображает связь между энергиями и заболеваниями, которые могут быть вызваны неправильной работой чакр, энергий.
Расшифровка «Здоровье» в Матрице судьбы содержит информацию о каждой чакре, ее функциях, признаках неправильной работы и возможных проблемах со здоровьем, связанных с ней. Также в полной расшифровке предоставлены рекомендации по работе с энергией на разных уровнях — физическом, энергетическом и эмоциональном.
Руководство по жизни
«Руководство» относится к толкованию энергий, связанных с визитной карточкой личности, талантами и способностями, а также характером. Оно состоит из трех энергий, которые важны как по отдельности, так и в совокупности.
Понимание этих трех энергий поможет определить, что подходит лучше для вас, как проявлять себя в обществе, какие таланты вырождены у вас с рождения, а также какие качества следует развивать и на какие обращать внимание. Это позволит вам получить полезную информацию и научиться лучше понимать себя.
Прогноз на год
Иногда мы удивляемся тому, что происходит вокруг нас, и можем даже приписывать это магии, тайным силам или негативному воздействию. Однако, на самом деле, все происходящее имеет свою причину и логическое объяснение. Чтобы понять, почему происходят те или иные события, нужно отследить причинно-следственные связи. Для этого можно использовать Матрицу судьбы и расшифровку энергий из категории «Прогноз на год».
Прогнозирование событий и нахождение энергетического потенциала на определенный период времени помогает понять, к чему нужно стремиться и на что нужно обратить внимание. В прогнозе также можно найти информацию о значимых событиях в жизни, которые могут произойти в ближайшее время, и о том, что нужно избегать. Прогноз строится на основе дня рождения и рассчитывается на период от 1 до 1,5 года и считается с дня рождения.
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