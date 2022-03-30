Описание «Кармического хвоста» и понимание прошлой жизни — это важное знание для того, чтобы соблюдать правила и находить нужное направление в жизни. При рождении энергии находятся в минусе, и понимание минусовых проявлений энергий, правил, помогут нам пройти через важные уроки жизни.

Изучив описание «Прошлая жизнь», можно узнать, какой «Кармический долг» мы имеем, какие уроки мы должны пройти в настоящей жизни и как правильно выводить энергии в плюс. Это поможет нам понять наши сильные и слабые стороны, а также стать лучше и более сбалансированным человеком.